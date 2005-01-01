Умерла режиссер Аньес Варда

Французский режиссер, документалист и сценарист Аньес Варда умерла в возрасте 90 лет.

Причиной смерти стало онкологическое заболевание. Она скончалась дома в окружении семьи, сообщается на сайте радиостанции France Inter.

Одними из самых известных киноработ Варда были и остаются ленты «Клео от 5 до 7», «Последнее танго в Париже», «Счастье», «Одна поет, другая – нет».

В 2017 году Варда удостоилась почетной премии «Оскар» за вклад в киноискусство.

21 марта на Троекуровском кладбище прошли похороны кинорежиссера Марлена Хуциева: старейший советский и российский кинорежиссер, народный артист СССР скончался на 94-м году жизни в Боткинской больнице.