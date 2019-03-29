Семью с младенцем убили в Хабаровске

Следственное управление СК по Хабаровскому краю устанавливает обстоятельства убийства семьи с маленьким ребенком в квартире дома в Хабаровске.

«28 марта в квартире жилого дома, расположенного в Кировском районе Хабаровска, обнаружены с множественными ножевыми ранениями тела трех человек: мужчины 1991 года рождения, женщины 1992 г. р. и ребенка 2019 г. р.», – сказано в сообщении СК по Хабаровскому краю.

Уголовное дело по статье «Убийство» уже возбуждено. К расследованию привлечены наиболее опытные следователи, криминалисты, сотрудники УМВД России по Хабаровскому краю.

Ранее сообщалось, что в Москве мужчина убил жену и сына из-за внезапного помешательства.