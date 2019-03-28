Магаданские священники и казаки выступили против строительства крематория

В Магаданской области представители епархии и казаки пытаются помешать принятию проекта на строительство крематория.

В магаданских православных группах WhatsApp активисты распространяю сообщения с призывом «противостоять» строительству крематория в городе. Предположительно, текст написан членами магаданской православной епархии, сообщает местный портал «Весьма».

В сообщении предлагается прийти на публичные слушания по вопросу о выделении земли под крематорий. Также отмечается, что в обращении чиновники мэрии названы «дъяволом», который «покушается на святые многовековые традиции Православия».

Однако у проекта есть сторонники, которые публикуют в соцсетях сообщения с призывом прийти на слушания, чтобы поддержать проект.

Ранее в поселке Уптар Магаданской области прошли публичные слушания по вопросу выделения участка земли для строительства крематория. Из Магадана на слушания прибыл автобус с 40 священниками, пожилыми людьми и казаками. В итоге решение было отклонено.

Ранее сообщалось, что священники благословляют верующих на трансплантацию органов.