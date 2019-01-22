Страдающий от неразделенной любви кот покорил пользователей Сети

Кот по кличке Бисквит из американского штата Флорида так хорошо изобразил страдания от неразделенной любви, что завоевал симпатию тысяч пользователей соцесети.

На опубликованном в Instagram видео кот по кличке Бисквит умывает домашнего кролика. Однако последнему такие процедуры, видимо, пришлись не душе, и кролик срывается с места, оставляя Бисквита в недоумении и одиночестве. Пользователи соцесетей посочувствовали Бисквиту, сравнив увиденное с собственным опытом неразделенной любви.

«Бедный Бисквит, он так растерян. Думает: «Что я сделал не так?», – прокомментировал видео один из пользователей.

«Он просто хочет любить» – добавил второй.

Впрочем, хозяйка Бисквита поспешила рассказать сочувствующей публике, что в отношениях кота и кролика на самом деле не так много драмы и опубликовали видео, в котором уже Бисквит теряет интерес к Винни и переключается на крышу недостроенного картонного домика.

Бисквит появился в семье в мае прошлого года. Хозяева нашли его на улице, вылечили и оставили у себя. Однако новому жильцу пришлось делить территорию с двумя кроликами – Винни и Коко. Бисквит очень старался подружиться с ушастыми соседями, и если сначала не все шло гладко, то спустя некоторое время кот даже начал копировать поведение кроликов – например, он научился падать на бок, как это часто делают ушастые.

Кролики также позволили Бисквиту себя гладить.