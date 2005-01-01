Глава СПЧ призвал не спешить выпускать из тюрем преступников-подростков

«Это надо обсуждать отдельно очень подробно и вдумчиво, чтобы от этих изменений не было ухудшения ситуации», – заявил газете ВЗГЛЯД председатель СПЧ Михаил Федотов, комментируя инициативу вице-спикера Госдумы Ирины Яровой, предложившей не сажать несовершеннолетних за нетяжкие преступления.

«Я неоднократно встречал в воспитательных колониях людей, которых неоднократно осуждали ранее к условной мере наказания, но на них это впечатления не произвело, и они во второй или в третий раз совершали аналогичные преступления», – рассказал глава СПЧ.

По словам Федотова, такое отношение не всегда приводит к добру для самих этих ребят. «И здесь, безусловно, нужна очень большая осторожность, аккуратность и работа с учеными специалистами в области криминологии, так как наши законопроекты, к сожалению, очень часто спешат, отрываясь не только от жизни, но и от науки, а это крайне опасно», – подытожил Федотов.

Как сообщил ТАСС, вице-спикер Государственной думы Ирина Яровая во вторник призвала отныне не сажать несовершеннолетних за нетяжкие преступления. Она представила концепцию законопроекта (пакета поправок в УК и УПК), который смягчит наказание для несовершеннолетних, впервые совершивших нетяжкие преступления. Смягчение ответственности не коснется преступлений против жизни и здоровья.

Взамен Яровая предлагает сделать приоритетом принудительные меры воспитательного воздействия. Уголовная же ответственность будет назначаться только в исключительных случаях, если в рамках расследования будет установлено, что перевоспитание подростка без этого невозможно.