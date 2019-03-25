Нефть подешевела на опасениях замедления роста мировой экономики

Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник утром продолжают снижаться на фоне опасений инвесторов относительно замедления роста мирового ВВП.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 0,64% – до 66,32 доллара за баррель. Стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI снизилась на 0,76%, составив 58,59 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Цены на нефть сохраняют негативную динамику из-за возобновившихся опасений относительно риска замедления темпов роста мировой экономики.