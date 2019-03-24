США решили изучить возможность поставки лекарств в Иран из Европы

Администрация США рассматривает возможность наладить поставку лекарственных препаратов из Европы в Иран в обход санкций, сообщает NBC.

Издание ссылается на представителей американской администрации, передает RT.

По данным NBC, создать канал поставок предложила Швейцария, банки которой, как предполагается, возьмут ответственность за расчеты с Ираном.

В конце января сообщалось, что в Европе официально зарегистрировали механизм для расчетов с Ираном в обход санкций США INSTEX (Instrument in Support of Trade Exchanges). Он зарегистрирован в торговом реестре Франции.

В Тегеране заявляли, что никогда не согласятся на такие условия, отметив, что это механизм с ограниченными возможностями не для денежного обмена, а для продовольствия и лекарств.