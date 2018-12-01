Наталья Орейро почувствовала себя более русской, чем Депардье

Уругвайская актриса и певица Наталья Орейро заявила, что бывает в России настолько часто, что уже могла бы рассчитывать на получение гражданства.

Наталия Орейро прилетела в Россию, чтобы дать серию концертов. Артистка заявила на шоу «Вечерний Ургант», что посещала страну уже 15 раз, и теперь рассчитывает на российское гражданство.

«Мне остается только, чтобы Путин выдал паспорт. Но мне кажется, что он не хочет», – в шутку сказала певица.

Орейро также отметила, что является «более русской, чем Жерар Депардье».

Напомним, французский актер Жерар Депардье получил российское гражданство в 2013 году; в 2018 году стало известно, что он прописался в Новосибирске.

Также российский паспорт получил знаменитый боец Джефф Монсон; теперь он является депутатом муниципального совета городского округа Красногорск Московской области.