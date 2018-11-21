Депардье получил прописку в Новосибирске

Актер Жерар Депардье прописался в Новосибирске, сообщила его представитель и деловой партнер Юлия Мосман.

«Действительно, он оформил прописку в Новосибирске. Это официальная информация», – сказала Мосман РИА «Новости».

В свою очередь представитель государственного автономного учреждения Новосибирской области «МФЦ» сообщил, что актер воспользовался услугой многофункционального центра в рамках выездной регистрации.

Также в понедельник Депардье посетил Новосибирский государственный театр оперы и балета и восхитился городской архитектурой. Актер получил приглашение стать участником заседания областного совета по культуре и искусству при губернаторе Новосибирской области.

В 2013 году Жерар Депардье получил гражданство России, а годом ранее он уехал из Франции в Бельгию, поскольку его обвинили в неуплате налогов. Позже выяснилось, что Депардье числится должником по базе УФССП.