Депутат Монсон рассказал о законодательной работе при слабом знании русского языка

Депутат муниципального совета городского округа Красногорск Московской области, знаменитый боец Джефф Монсон («Единая Россия») рассказал, что его работа – это возможность помогать людям.

«Что меня удивило, многие представители власти, даже если у них плохая репутация, стремятся помогать людям. Мы все работаем вместе для общего блага. Мы собрались, чтобы работать вместе», – рассказал Монсон в интервью «Федеральному агентству новостей».

Он попросил своих коллег из органов законодательной власти забыть о партийных разногласиях.

«Все мы принимаем присягу на верность: представители «Единой России», других партий. Мы все собрались, чтобы работать вместе и помогать людям», – сказал депутат.

На вопрос о языковом барьере, с которым ему приходится сталкиваться во время своей законотворческой деятельности, он ответил на русском.

«Я могу говорить чуть-чуть по-русски. Каждый день я учить больше-больше. У меня говорить по-русски мой жена, я почти могу говорить лучше», – пояснил Монсон.

На данный момент Монсон вместе со своей русской супругой Евгенией проживает в Красногорске и тренирует детей в спортивной школе.

Монсон в 2018 году получил российский паспорт из рук губернатора Московской области Андрея Воробьева. В сентябре он стал муниципальным депутатом в Подмосковье.

Напомним, арестованный по подозрению в заказных убийствах сенатор Совета Федерации Рауф Арашуков во время допроса заявил, что плохо знает русский язык и попросил переводчика.