В Крыму сочли шуткой слова Зеленского о возвращении полуострова

Слова кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского о том, что Крым вернется в состав страны после смены власти в России, похожи на шутку, так как давно ясно, что полуостров навсегда стал составной частью своей исторической родины, заявил председатель комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Гемпель заявил, что «Зеленского трудно воспринимать как серьезную политическую фигуру, это, прежде всего, артист, комик», и «его своеобразный прогноз не более чем очередная шутка», передает РИА «Новости».

«Все понимают, в том числе и на Украине, что Крым никогда не вернется обратно. Это невозможно ни при каких условиях и обстоятельствах. Крым стал частью России на основе всенародного референдума, проведенного с соблюдением всех международных норм права», – добавил он.

Гемпель подчеркнул, что Крым – это исконно русская земля, и императрица Екатерина II присоединила полуостров «не для того, чтобы его отдали кому-то», а президент России Владимир Путин «сделал все», чтобы регион, «после вынужденной разлуки, воссоединился со своей исторической родиной».

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Напомним, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев сможет получить контроль над Крымом, когда «будет смена власти в России».

Выборы президента Украины состоятся 31 марта. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, чем Зеленский в роли лидера этой страны будет хорош и чем плох для интересов России.