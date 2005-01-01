Трамп начал отменять санкции

Глава американского государства Дональд Трамп заявил, что отменил новые санкции против Северной Кореи, хотя о них никто не объявлял.

Как сообщил Трамп в Twitter, минфин США в пятницу объявил, что «к уже существующим санкциям в отношении Северной Кореи будут добавлены дополнительные крупномасштабные санкции». Трамп, по его собственным словам, «приказал снять» новые санкции.

В Белом доме и минфине США не смогли оперативно объяснить, о каких санкциях идет речь – в пятницу министерство финансов не делало заявлений о введении новых санкции, хотя в четверг Вашингтон обвинил две китайские судоходные компании в сотрудничестве с КНДР, передает Bloomberg.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила: «Президенту Трампу нравится председатель Ким, и он не считает, что эти санкции будут необходимы».

Кроме того, в четверг США внесли российские суда «Тантал» и «Витязь» в список нарушителей санкций по Северной Корее. В Вашингтоне утверждают, что эти суда якобы перегружали в море нефть на северокорейские суда, чтобы избежать санкций по экспорту топлива КНДР. Попадание в список еще не означает введения санкций.