Судьи в Томской области уволились из-за оправдательного приговора полицейским

В Томской области председатель и все судьи Молчановского районного суда подали в отставку.

По информации «Интерфакса», судьи решили сложить полномочия после комплексной проверки, выявившей коррупционную составляющую при вынесении оправдательного приговора полицейским.

Как передает«Тайга.инфо», двух сотрудников ДПС обвинили в том, что они не сообщили о ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний, и не отправили подростка на медосвидетельствование. Отмечается, что в результате аварии пострадавший повредил позвоночник. Оправдательный приговор был отменен, а дело направлено в Молчановский суд на рассмотрение в ином составе.

Между тем, на сайте суда Томской области говорится, что заявления об отставке судей были поданы в связи с выработкой необходимого стажа, дающего право на отставку. Сообщается, что суд продолжит работу в полном составе до назначения новых судей и председателя.

В феврале судья Краснодарского гарнизонного военного суда Арсен Крикоров был отправлен в отставку после того, как сбил спортсменку на пешеходном переходе.