Произошла серия нападений с кувалдой на мечети Британии

Английские антитеррористические службы расследуют нападения на мечети в Бирбингеме, сообщают британские СМИ

Как передает Associated Press, в пяти мечетях города неизвестные разбили окна кувалдой.

По информации The Guardian, первое сообщение поступило о нападении на мечет на Берчфилд-роуд в 2.32 по местному времени. Вскоре полиция узнала о нападении на Слейд-роуд. При проверке города было установлено, что аналогичные слусаи произошли на Уингтон-роуд и Бродвее, а уже утром на Альберт-роуд правоохранители обнаружили пятую поврежденную мечеть.

Главный констебль графства Уэст-Мидлендс Дейв Томпсон сказал, что мотивы преступлений установить пока не удалось, подчеркнув, что антитеррористические подразделения работают бок о бок, чтобы найти виновных.

Министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид, комментируя атаки на мечети, заявил, что ненавистному поведению нет места в нашем обещстве и оно никогда не будет принято.

Сообщается, что в последгние два месяца нападения на мечети произошли в Манчестере и Ньюкасле. В настоящее время полиция усилила патрулирование мечетей по всей Англии, а также начала плотное взаимодействие с общинами всех вероисповеданий.

Напомним, 15 марта неизвестный открыл стрельбу в мечети города Крайстчерч на востоке Новой Зеландии. В результате трагедии погибли50 человек.