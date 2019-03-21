ВЦИОМ рассказал о поддержке избирателями Беглова

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) сообщил, что временно исполняющего обязанности губернатора Петербурга Александра Беглова на данный момент поддерживают 48% всех респондентов, об этом сообщил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

«Последняя цифра – 48% от всех респондентов, которых мы опрашиваем, кто имеет право голоса в Петербурге, высказывается в поддержку Беглова, эта цифра достаточно устойчивая», – пояснил Федоров, передает ТАСС.

«Если пересчитывать от активной части [избирателей], то там выходит свыше 50%. Так что если бы выборы [в Санкт-Петербурге] проходили в это воскресенье, то Беглов победил бы уже в первом туре», – отметил глава ВЦИОМ.

Выборы главы Санкт-Петербурга пройдут в единый день голосования 8 сентября.