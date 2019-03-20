На Украине закрыли радиостанцию из-за российской музыки

Служба безопасности и Украинский государственный центр радиочастот закрыли радиостанцию из-за трансляции российской музыки.

О закрытии радиостанции в городе Изюм Харьковской области Украины из-за трансляции российского шансона и поп-музыки сообщает агентство UNN.

Также уточняется, что данная радиостанция работала нелегально.

Ранее Украина ввела санкции против российских книжных издательств.