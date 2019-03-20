Патриарх Кирилл рассказал о кризисе в семьях священников

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал священников не забывать за пастырскими обязанностями о своих семьях, он также признал наличие некоторого кризиса в семьях духовенства.

«Кризис семейных ценностей, который поразил современное общество, прикоснулся и к жизни духовенства. Конечно, не в той мере, в какой он касается светских людей – я думаю, на порядок эта проблема менее острая, чем в светском мире, но, тем не менее, очевидно, что и существуют кризисные отношения в некоторых семьях духовенства. Я, как правящий архиерей города Москвы, получаю соответствующую информацию», – передает заявление патриарха, сделанное на заседании Высшего церковного совета РИА «Новости».

Он добавил, что это «не тревожная пока информация», однако, если сравнить с положением 10-20-летней давности, то некую отрицательную динамику отметить все-таки можно.

Патриарх отметил, что семьи духовенства тоже подвержены влиянию «тоталитарного распространения нравственно сомнительных представлений об отношениях между мужчиной и женщиной», так как они живут в социуме, а не в изоляции.

«Нельзя объяснять свое неучастие в семейной жизни священника пастырской нагрузкой. Что бы ни происходило, семья должна занимать в жизни каждого женатого священника значимое место, потому что его семейная жизнь, особенно если речь идет о сельской местности, где жизнь вообще каждого человека на виду, имеет совершенно особое значение. Это непременно должна быть жизнь, с которой люди хотели бы брать пример», – сказал патриарх.

Он добавил, что среди верующих все еще есть образцовые семьи: «Нам всем известны семьи – священнические и «мирянские», для которых семья – это действительно «малая церковь», но эта церковь созидается благословенными Богом трудами».

Патриарх Московский отметил, что сейчас нужно обратить внимание на воспитание семинаристов в духовных образовательных заведениях, чтобы они выходили оттуда «хотя бы теоретически готовыми к тому, как нужно строить семейные отношения». Он также попросил правящих архиереев с вниманием относиться к священникам и не забывать о семейном благополучии духовенства.

На заседании Патриарх Кирилл отметил необходимость и важность телевизионных программ о семье и супружеской верности.

«Я хотел бы поблагодарить новое руководство «Спаса», что оно стало более чувствительным к актуальной тематике. Мне удалось посмотреть некоторые программы на телеканале, в которых тема целомудрия была представлена достаточно убедительно. Конечно, одной-двумя программами невозможно исчерпать эту очень важную тему, но тот факт, что открыто на телевидении эти темы обсуждаются – в альтернативном по отношению к массовой культуре ключе – это уже положительное явление», – добавил он.