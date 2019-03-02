Лукашенко назвал Алферова «сыном белорусской земли»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким академика РАН, лауреата Нобелевской премии Жореса Алферова, скончавшегося на 89-м году жизни.

«С чувством глубокой скорби Белоруссия восприняла известие о смерти Жореса Ивановича Алферова. Ушел из жизни великий сын белорусской земли, выдающийся ученый нашей эпохи, нобелевский лауреат, известный общественный деятель», – приводятся слова Лукашенко на официальном сайте главы государства.

Белорусский лидер отметил, что Алферов олицетворял собой высокие идеалы добра и справедливости, чем заслужил высокое признание земляков и мировой общественности.

«В Белоруссии его любили по-настоящему, и он с особой любовью всегда относился к своей Родине. Мы навсегда запомним его как истинного патриота, человека с широкой душой и большим сердцем. Присущие Жоресу Ивановичу широта взглядов и интересов, необычайное трудолюбие и активная жизненная позиция стали достойным примером для соотечественников», – добавил Лукашенко.

«Светлая память о Жоресе Ивановиче навсегда сохранится в наших сердцах», – заключил президент Белоруссии.

Напомним, академик Российской академии наук (РАН), лауреат Нобелевской премии, депутат Госдумы Жорес Алферов скончался на 89-м году жизни.

Официальной причиной смерти академика назвали острую сердечно-легочную недостаточность.