Путин отметил огромный вклад академика Алферова в развитие науки

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи со смертью нобелевского лауреата академика Жореса Алферова, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков заявил, что Владимир Путин «отметил огромный вклад великого российского ученого в развитие российской и мировой науки, отметил твердую гражданскую позицию и роль, которую он сыграл в общественной жизни страны», передает РИА «Новости».

Напомним, академик Российской академии наук (РАН), лауреат Нобелевской премии, депутат Госдумы Жорес Алферов скончался на 89-м году жизни.

Официальной причиной смерти академика назвали острую сердечно-легочную недостаточность.

Председатель КПРФ Геннадий Зюганов рассказал о месте похорон Алферова.