МИД вернул Украине ноту протеста в связи с визитом Путина в Крым

Министерство иностранных дел России прокомментировало протест Украины из-за визита президента Владимира Путина в Крым.

«Призываем украинский МИД признать реальность – жители Крыма и Севастополя весной 2014 года сделали свой исторический выбор и окончательно воссоединились с Россией», – говорится в сообщении российского дипведомства, опубликованного на официальном сайте.

МИД также уточнил, что ничто не способно изменить того факта, что Крым и Севастополь стали частью России.

«Что же касается упомянутой в заявлении МИД Украины ноты протеста, направленной МИД России, то мы подобные ноты возвращаем без рассмотрения и реакции», – отметили в дипведомстве.

Министерство подчеркнуло, что ни МИД Украины, ни кто бы то ни был «не в праве указывать российскому руководству, когда и как выстраивать график посещения регионов в собственном государстве».

Напомним, в понедельник МИД Украины заявил, что передал МИД России ноту протеста из-за визита российского президента Владимира Путина в Крым.

Путин прибыл в республику, где состоялись торжества по случаю пятилетия Крымской весны.