Певец Андрей Губин уехал из России

Певец Андрей Губин отказался от записи нового альбома и возвращения на сцену, бросив работу в процессе; он переехал в Таиланд с подругой, сообщил его продюсер.

Накануне своего 45-летия артист начал трудиться над альбомом в студии со своим продюсером Тарасом Ващишиным. Однако неожиданно планы Губина изменились – певец уехал в Таиланд, сообщает журнал Star Hit.

«Ничего так и не закончили, творчество его сейчас мало интересует. После того, как Андрей перебрался в Таиланд, мы перестали поддерживать связь», – рассказал продюсер.

Губин отправился в Азию несколько месяцев назад вместе со своей подругой.

«Почти все время певец проводил в компании своей девушки. Симпатичная, стройная блондинка, моложе его, познакомились в Уфе. Правда, жили ребята в разных отелях. Она – в одном с нами, а Андрей постоянно менял локации, но каждое утро приезжал к возлюбленной на велосипеде. Иногда вместе устраивали пробежки вдоль океана», – рассказал турист Игорь, который отдыхал рядом со звездой по соседству и периодически общался.

Он добавил, что не заметил у артиста «никаких психических отклонений».

Ранее певец рассказал, что страдает от тяжелой болезни, от которой, по прогнозам врачей, «должен был загнуться уже давно». Сообщалось, что причиной ухода со сцены стало неврологическое заболевание, из-за которого у него возникают спазмы мышц лица и глаз.

В начале лета 2018 года стало известно, что Губин планирует вернуться на сцену и записывает новый альбом вместе с Ващишиным, однако находится в депрессии и переживает за свой успех.