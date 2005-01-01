Певец Губин рассказал о тяжелом заболевании

Популярный в 90-е годы певец Андрей Губин рассказал, что страдает от тяжелого заболевания и «должен был загнуться уже давно»; по словам исполнителя, врачи махнули на него рукой, однако сдаваться артист не намерен.

«На меня врачи уже давно рукой махнули. По всем параметрам я должен был загнуться уже давно, но Андрюша так просто не сдается», – рассказал Губин в эфире программы «Сегодня вечером» на Первом канале. Его слова приводит «Стархит».

По словам артиста, в последнее время «болячки преобладают» в его жизни, а потому он старается избегать публики.

Сейчас Андрей Губин живет в Уфе и не работает, но надеется продолжить карьеру. Он уточнил, что живет на накопления, заработанные в прошлом, однако, по его оценке, денег хватит еще примерно на 10 лет. «Было тяжко по деньгам, но я накопил много, потому что работал как слон», – сказал он.

Наблюдая за своими старыми выступлениями в эфире программы, Губин поморщился и признался, что «любит того пацана из телека», но видит все его недочеты и промахи.

Он рассказал, что последнее его выступление состоялось в 2005 году в Кремлевском дворце, с тех пор он поет только в караоке.

Издание уточняет, что причиной ухода Губина со сцены стало неврологическое заболевание, из-за которого у него возникают спазмы мышц лица и глаз.

Губин исполнил популярные песни 90-х «Мальчик-бродяга», «Милая моя», «Зима-холода».