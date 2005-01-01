Продюсер рассказал о «пожирающей изнутри» депрессии Андрея Губина

Певец Андрей Губин, который собрался вернуться на сцену и уже записал новый альбом, находится в депрессии из-за опасений за свой успех.

Как пишет журнал Star hit, спустя больше десяти лет забвения Губин планирует вернуться в хит-парады с новой песней. Недавно он обратился за помощью к продюсеру Тарасу Ващишину, на студии которого записывал альбом «Я всегда с тобой».

По словам Ващишина, он долго убеждал Губина «попробовать снова начать творить и слышал отказ».

«Говорил, что боится. Мол, уже не будет того успеха, как в молодости. Но как-то Губин напел строчку, и я понял: голос-то у него такой же, узнаваемый, надо этим воспользоваться. Музыку мы придумали, сейчас он собирается вернуться в Уфу писать текст. Видимо, там проще работается, спокойнее – все-таки город его детства», – рассказал Ващишин.

Отмечается, что творчеству Губина, которому исполнилось 44 года, мешает депрессивное состояние, в котором он пребывает последние годы.

«Андрей очень плох, бесконечная депрессия пожирает его изнутри. Я так понимаю, что у него была какая-то психологическая травма, наложившая глубокий отпечаток. Губину постоянно кажется, что все болит – лицо, тело. Хотя это не так. Он замкнулся, ни с кем не хочет общаться, почти не выходит из дома», – отмечает Ващинин.

Также продюсер отмечает, что такими темпами артист «может и руки на себя наложить».

«Единственное спасение – занятия спортом: Андрей ходит в спортзал, качается, находится в прекрасной физической форме. Я не раз просил Губина обратиться за помощью к специалистам. Упорно отказывается! Если его связать по рукам и ногам и отвезти в больницу, может, что-то получится», – резюмировал Ващинин.