Суд рассмотрит жалобу акционеров «Совхоза им. Ленина» по спору с Грудининым

Десятый арбитражный апелляционный суд 18 апреля рассмотрит жалобу акционеров ЗАО «Совхоз имени Ленина» на отказ во взыскании более 2,1 млрд рублей с директора общества, бывшего кандидата в президенты Павла Грудинина.

Заявители обжаловали в Десятом арбитражном апелляционном суде решение первой инстанции от 14 февраля, сообщает РАПСИ.

Общий размер причиненных убытков заявители оценили на сумму более 2,1 млрд рублей, 998 млн из которых составляет упущенная выгода от внесения в уставной капитал ООО «ТТ Девелопмент» двух земельных участков, принадлежащих «Совхозу имени Ленина».

Истцами по делу выступают Иван, Ольга и Тамара Маркины, Александр и Дмитрий Ерошкины, а также Нина Солодовникова.

В обоснование своих требований ссылаются на вступившее в законную силу решение Арбитражного суда Московской области от 2 марта 2018 года, который удовлетворил иск акционеров к Грудинину о возврате в собственность Совхоза двух земельных участков стоимостью более 1 млрд рублей, внесенных в уставной капитал ООО «ТТ Девелопмент».

Как рассказал в ходе предварительного слушания дела представитель истцов Артем Игнатенко, причиненный акционерам ущерб был рассчитан исходя из стоимости земельных участков на момент заключения сделки по их продаже. «Действия ответчика не отвечали интересам юридического лица. Ответчик, являясь директором Совхоза, действовал с личной заинтересованностью, поскольку был стороной по сделке. Он должен возместить причиненные обществу убытки», – подчеркнул Игнатенко.

Арбитраж в своем решении указал, что «Совхоз имени Ленина» совершил заведомо невыгодную сделку по продаже земельных участков: цена земли в 37 раз превышала номинальную стоимость полученной в обмен доли уставного капитала ООО «ТТ Девелопмент».

«Совокупность... обстоятельств подтверждает обоснованность доводов истцов о том, что невыгодность и убыточность для ЗАО «Совхоз имени Ленина» оспариваемых сделок с заинтересованностью была очевидна сторонам учредительного договора, полученное обществом по сделке, было явно неравноценно отчужденному имуществу, что нарушает права и законные интересы истцов, общества и его акционеров», – отмечается в полном решении суда.

В ноябре прошлого года «Совхоз имени Ленина» подал иск к директору и экс-кандидату в президенты России Павлу Грудинину на 1,1 млрд рублей. Тогда сумма исковых требований совпадала со стоимостью двух земельных участков, которые предприятие незаконно передало компании ООО «ТТ Девелопмент». В январе акционеры ЗАО «Совхоз имени Ленина» увеличили до 2,1 млрд рублей сумму исковых требований к Грудинину.