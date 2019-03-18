В Совфеде решили обсудить новые правила регистрации вина

Профильный комитет Совфеда по аграрной политике и природопользованию обсудит инициативу президента России Владимира Путина о регистрации вина не по месту розлива, а по месту производства винограда, сообщил первый замглавы комитета Сергей Лисовский.

Лисовский отметил, что «предложение президента определять название вина по месту производства, а не по месту розлива по бутылкам, интересное», передает РИА «Новости».

«Будем обсуждать эту инициативу с коллегами», – пообещал первый замглавы комитета Совфеда по аграрной политике.

Он также напомнил, что в парламенте обсуждается законопроект о графическом указании места производства товаров.

«Что касается виноградарства, то ряд поправок в действующее законодательство по поддержке отрасли, отечественных производителей уже были внесены», – сказал парламентарий.

Ранее в понедельник на встрече Путина с представителями общественности Крыма и Севастополя крымский винодел Павел Швец посетовал, что местом происхождения вина, которое обозначается на этикетках в России, является место, где оно разлито, а не где выращен виноград. Президент согласился, что «это, конечно, нужно поправить», так как «во всем мире по-другому: где производится [виноград], там и присваивается имя, название».