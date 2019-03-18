Путин пообещал решить проблему с жильем для бывших крымских военных

Президент России Владимир Путин на встрече с представителями общественности в Симферополе пообещал решить проблему с предоставлением жилья крымским военнослужащим запаса, которые окончили службу до 2014 года.

Один из участников встречи – бывший военнослужащий, который пришел на службу в армии еще в СССР, а ушел в запас до 2014 года, когда Крым находился в составе Украины. По его словам, в России им было обещано решить квартирный вопрос. По факту речь шла не о выделении квартир, а о выдаче субсидий, которые рассчитывались исходя из суммы в 42 тыс. рублей за квадратный метр, хотя реальная стоимость – 62 тыс. рублей за квадратный метр.

«Разницу надо оплатить, но речь идет о пожилых людях», – заметил участник встречи.

Путин поинтересовался, сколько человек попадают в такую категорию. Выяснилось, что речь идет о 400-600 бывших военных. Крымский чиновник пояснил, что 42 тыс. рублей – это сумма, заложенная в законодательстве для предоставления субсидий льготным категориям граждан, чтобы платить большую сумму, нужно менять законодательство, в том числе федеральное, так как деньги идут из федерального бюджета.

На вопрос президента России о том, о каких деньгах идет речь, чиновник отметил, что это сумма около 400 млн рублей.

«Мы изыщем эти деньги, источники определим. Решим эту проблему», – заявил Путин.

Трансляцию встречи ведет телеканал «Россия 24».

Путин в понедельник проводит встречу с общественностью Крыма. В частности, он назвал главные проблемы полуострова, которые необходимо в ближайшее время решить.

Напомним, в январе была принята государственная программа «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя», целью которой является создание условий для сбалансированного устойчивого развития экономики и социальной сферы этих регионов. На ее реализацию в 2019 – 2022 годах запланировано выделить из бюджета 309,5 млрд рублей.