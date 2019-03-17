На фестивале «Крымская весна» в Москве сыграет Большой симфонический оркестр

В парке Зарядье в Москве состоится концерт Большого симфонического оркестра им. П.И. Чайковского, это будет одно из ключевых событий фестиваля «Крымская весна».

Концерт состоится в парке Зарядье 17 марта в 19.00.

Оркестр исполнит 2-ю симфонию Рахманинова. Летом 1898 года Рахманинов с артистами Русской частной оперы приезжал в Крым. В это время были проведены несколько совместных концертов с Ялтинским симфоническим оркестром.

Творчество Рахманинова тесно связано с Крымом. Свое первое произведение композитор написал в Крыму, там же в 1917 году состоялся его последний концерт. После этого он почти сразу уехал из России и за следующие 25 лет написал всего шесть произведений, объясняя это тем, что утратил желание писать, оторвавшись от Родины и музыкальных корней. Такой силы была его связь с Россией, что разорвав ее, он потерял возможность творить.

В Крыму рождались великие произведения искусства, ставшие неотъемлемой частью русской культуры. Русская литература, поэзия, живопись, музыка – везде есть Крым как объект творчества и одновременно его вдохновитель.