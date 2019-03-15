МИД заявил о стремлении Канады «перещеголять большого брата»

В стремлении расширять свои антироссийские черные списки северный сосед США старается перещеголять своего «большого брата», заявил МИД России, комментируя новые санкции, введенные Соединенными Штатами и Канадой.

В заявлении на сайте МИД России говорится, что в очередной порции антироссийских санкций нет ничего нового и неожиданного. «В последние годы Вашингтон и Оттава, используя надуманные предлоги, периодически вводят ограничительные меры против российских граждан и организаций. Цель – оказание давления на нашу страну», – подчеркивает российское внешнеполитическое ведомства.

Министерство иностранных дел подчеркивает, что «санкционные раунды, сколько бы их ни было, не приводят к желаемым для США и Канады результатам». «Оставаясь в плену убеждений в собственной непогрешимости, они, видимо, полагают, что если еще поднажать, Россия начнет следовать их установкам. Такого не будет», – выразили уверенность в МИДе.

Ведомство отмечает, что «с точки зрения нормальной логики» канадским властям следовало бы сконцентрироваться на решении внутренних проблем, чем «впустую разыгрывать свою русофобскую карту». Однако у них «появилась патологическая «санкционная зависимость», констатирует российское внешнеполитическое ведомство.

«Очевидно и то, что в стремлении расширять свои антироссийские черные списки северный сосед США старается даже в чем-то перещеголять своего «большого брата», – говорится в заявлении.

МИД констатирует, что из-за «дремучей русофобии», охватившей Вашингтон и Оттаву, российско-американские и российско-канадские отношения оказались в весьма плачевном состоянии.

«Что касается нашего практического ответа, то он непременно последует», – заключили в Москве.

Ранее в пятницу Соединенные Штаты ужесточили санкции против России по Украине, а Канада ввела антироссийские санкции в связи с ситуацией, произошедшей в Керченском проливе в ноябре 2018 года.