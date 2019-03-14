Московская полиция отпустила совершивших разбойное нападение мужчин

В Москве полиция отпустила группу мужчин, которые совершили нападение на жертву и заставили его снять деньги с карты.

Потерпевший Данил рассказал, что спросил у мужчин с бородами рядом с барбершопом, как пройти в кальянную. В ответ незнакомцы потребовали с мужчины деньги, пишет News.ru.

«Идите работайте, я же работаю, с чего я вам, здоровым мужикам, должен денег давать. Они в ответ грубить начали, оскорблять. Я им говорю: биться будем? Ну, давайте хоть по одному», – рассказывает Данил о ситуации.

После этого, по словам потерпевшего, незнакомцы напали на него, избили и заставили снять в банкомате с карты 5 тыс. рублей. После нападения мужчина сразу вызвал полицию. В течение получаса по горячим следам были задержаны все подозреваемые, которых Данил опознал.

Однако после этого избитому мужчине, по его словам, пришлось просидеть девять часов в ОВД Коньково, чтобы у него приняли показания. Данил рассказал, что талон-уведомление и о принятии заявления ему не выдали, номер документа в книге учета сообщений о происшествиях он запомнил сам. Также полиция отказалась принимать как доказательство видеозапись того, как избитый мужчина в компании подозреваемых снимает деньги в банкомате.

По словам силовиков, жертва отдала деньги грабителям самостоятельно. При этом согласно пункту «г» ч. 1 ст. 161 УК («Грабеж») «открытое хищение чужого имущества с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия, наказывается принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до 10 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного месяца и с ограничением свободы на срок до одного года».

Подозреваемых в совершении тяжкого преступления мужчин полиция отпустила домой.

«В соответствии с ч. 5 ст. 30 Федерального закона от 07.02.2011 N 3-ФЗ «О полиции», сотрудник полиции не обязан давать какие-либо объяснения по существу находящихся в его производстве дел и материалов, а также предоставлять такие дела и материалы, в том числе затрагивающие права и свободы человека и гражданина, для ознакомления иначе как в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации», – прокомментировали ситуацию журналистам в ГУВД Москвы.