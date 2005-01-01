Крымский мост получит подсветку в цветах флага России

Архитектурная подсветка арочных пролетов Крымского моста, выполненная в цветах флага России, будет протестирована в июле, сообщил замначальника компании «СГМ-Мост» Дмитрий Кондаков.

Кондраков сообщил, что по графику тестовый запуск подсветки будет в июле, при этом «половину (подсветки) уже смонтировали», передает ТАСС.

Он уточнил, что подсветку осталось смонтировать только на железнодорожном арочном пролете. Полностью завершить монтаж и тестирование подсветки планируется к декабрю.

Кайрат Турсунбеков, начальник ФКУ Упрдор «Тамань», которое стало заказчиком строительства Крымского моста, сообщил, что для подсветки железнодорожного арочного пролета строителям предстоит проложить 19 км кабельных линий и установить более 2 тыс. светодиодных ламп.

Автодорожный арочный пролет будет подсвечен синим, железнодорожный – красным, а опоры – белым цветом.

Турсунбеков сообщил также, что строители уложили рельсы на половине железнодорожной части Крымского моста; на оставшейся части укладку рельсов планируется завершить к концу лета.

«Сегодня завершается укрупнительная сборка пролетных строений. Осуществляется их подъем в проектное положение. Это те участки стапельных площадок, с которых производилась надвижка на участках акватории. Активно ведется работа по устройству верхнего строения пути, (...) сегодня мы приближаемся к территориальному экватору транспортного перехода, железнодорожного моста, к объему 50%», – пояснил он.

Отмечается, что укладка ведется с таманской стороны.

Полностью железнодорожная часть моста будет подготовлена к запуску поездов к декабрю. Осенью же планируется «завершить работу по верхнему строению пути, а к декабрю завершить всю оставшуюся работу, чтобы в декабре обеспечить готовность к эксплуатации железнодорожного моста».

Рельсы укладываются по технологии «бархатного пути» – для этого стандартная 25-метровая рельсошпальная решетка формируется бесстыковым способом в плети длиной 440 метров. Плети соединяются между собой уравнительными стыками, которые компенсируют деформацию металла при перепадах температур.

Данная технология позволяет значитель уменьшить шум и плавность хода поездов и увеличить срок эксплуатации железной дороги.

В свою очередь заместитель начальника ФКУ Упрдор «Тамань» Григорий Сокол сообщил, что трафик транспортных средств по мосту в Крым за 10 месяцев с момента запуска движения достиг 4,5 млн единиц, в их числе 260 тыс. грузовиков и больше 50 тыс. пассажирских автобусов, передает РИА «Новости».

При этом трафик в оба направления почти одинаковый. В среднем за сутки (за весь период работы) мост пересекает около 15 тыс. машин, сказал Сокол.

Рекорд суточного трафика пришелся на 12 августа 2018 года, когда по трассе проехали более 30 тыс. автомобилей.

Ранее стала известна дата открытия пассажирских перевозок по ж/д части Крымского моста.

Также газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что Крым запланировал новый туристический рекорд.