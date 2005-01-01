Названы богатейшие российские холостяки

Журнал Forbes представил рейтинг неженатных бизнесменов из списка самых богатых россиян.

В списке российских миллиардеров, который Forbes обновил на прошлой неделе, 98 человек. Среди них 14 человек либо разведены, либо еще не были женаты.

Самым богатым женихом оказался основателя «Альфа-групп» Михаил Фридман. Его состояние оценивается в 15 млрд долларов. Он развелся уже более 10 лет назад и имеет четверо детей.

Вторую строчку рейтинга занял владелец футбольного клуба «Челси» и металлургической компании Evraz Роман Абрамович. Он был женат трижды, но теперь снова холостяк. У него семеро детей и состояние в 12,4 млрд долларов.

Замыкает тройку лидеров владелец группы ОНЭКСИМ и совладелец баскетбольного клуба НБА Brooklyn Nets 53-летний Михаил Прохоров. Его состояние, его состояние оценивается в 9,8 млрд долларов. Официально бизнесмен никогда не был женат.

Также в рейтинг вошли Дмитрий Рыболовлев и Петр Авен. Их состояния оцениваются в 6,8 и 5,2 млрд долларов соответственно.

В основном рейтинге Forbes, учитывающем состояние богатейших российских бизнесменов без учета их семейного положения, Фридман занимает 8-е место, Абрамович – 11-е, Прохоров – 13-е.

Ранее журнал Forbes опубликовал имя самого богатого человека в мире. Им был признан основатель Amazon Джефф Безос. Он, к слову, тоже теперь свободен. Сообщалось, что супруга Джеффа Безоса Маккензи может получить после развода состояние в размере 69 млрд долларов, что сделает ее самой богатой женщиной в мире.