Минпромторг назвал сроки появления на улицах машин-беспилотников

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13 марта, среда  |  Последнее обновление — 11:01  |  vz.ru
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Украина сделала все для потери газового транзита

Газпром впервые на бумаге зафиксировал закрытие части украинского транзитаФото: Gleb Garanich/Reuters
С января 2020 года прекращается транзит газа с Украины в Турцию по Трансбалканскому маршруту. Газпром официально уведомил об этом Болгарию в письме. Украина тем временем продолжает стенать, что она сделала для сохранения транзита все, что могла, но ненавистная Россия, а теперь еще и Германия, все испортили. Почему худшие опасения «Нафтогаза» начинают оправдываться? Подробности...
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Почему КГБ не смог предотвратить распад СССР

Так бесславно заканчивалась история КГБ СССРФото: Андрей Соловьев, Геннадий Хамельянин/ТАСС
Шестьдесят пять лет назад, 13 марта 1954 года, был образован Комитет государственной безопасности СССР. Аббревиатура КГБ стала одним самых узнаваемых советских (и русских в целом) символов в мире. А само ведомство заслужило репутацию организации, преследующей граждан своей страны по политическим мотивам. Как в реальности был устроен КГБ и виновен ли он в развале СССР? Подробности...
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Почему создатель технологии для Superjet 100 решил спасать брошенных животных

Сейчас для Sukhoi Superjet настали непростые времена, но эти трудности преодолимы, говорит КремзаФото: Александр Кряжев/РИА «Новости»
«Собрали деньги, лекарства закупили, запланировали субботники», – рассказал газете ВЗГЛЯД Иван Кремза, заместитель главного технолога на авиазаводе, производящем «Суперджеты». Помощь предназначена для брошенных домашних животных, которых немало в Комсомольске-на-Амуре, где живет и работает Кремза. Сейчас ему пришлось временно отвлечься от помощи «братьям меньшим» ради участия в финале конкурса «Лидеры России».  Подробности...
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«Грузинские цари» вступили в борьбу за престол

Свадьба Анны Багратиони-Грузинской и Давида Багратиони-Мухранели проходила с редкой даже для Грузии пышностьюФото: РИА Новости
Анекдотическая ситуация сложилась в Грузии – грузинская «царица» подала в суд на своего бывшего мужа, «царя». Казалось бы, сугубо светская и личная история имеет на самом деле глубокую политическую подоплеку. Кто и зачем добивается восстановления монархии в Грузии и кто этому противодействует? Подробности...
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В крушении эфиопского «Боинга» заподозрили искусственный интеллект

На борту погибшего в Эфиопии самолета, к несчастью, оказались и россияне – молодые путешественникиФото: Tiksa Negeri/Reuters
Упавший под Аддис-Абебой эфиопский «Боинг» оказался, так сказать, родным братом лайнера, погибшего в ноябре у берегов Индонезии. Это та же самая, совсем новая модель – Boeing 737 Max. Как и тот самолет, этот упал вскоре после взлета. Бывалые летчики задаются вопросом, не кроется ли причина в том, что на борту было «слишком много автоматики», ведь машиной, по сути, управлял робот? Подробности...
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Эксгибиционизм оказался бессилен перед глухотой человечества

Владимир Ардаев, журналист, политический обозреватель
Десятки, а может, сотни миллионов людей на планете находятся где-то между жизнью и смертью. На этой тонкой черте они балансируют почти в полной тишине. Мир гораздо больше интересуют сексуальные приключения Харви Вайнштейна. Подробности...
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Ненависть к патриотизму – экспортный товар

Сергей Лукьяненко, писатель
По части ура-патриотизма, зажима свободы слова и общественной нетерпимости к инакомыслящим США явно были впереди СССР. Во всяком случае, когда речь касалась обычных граждан и мелкого фрондерства. Подробности...
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Инстинкты победили российских либералов

Кот Скрипаля, Нэш Ван Дрейк, невинно убиенный кот бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
Катастрофа с «Медузой» произошла еще в октябре прошлого года. Когда лысый и пьяный главный редактор Иван Колпаков облапал жену сотрудника, приговаривая, что он может ее безнаказанно харассить. Теперь Иван возвращается на пост главреда. Подробности...
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            Минпромторг назвал сроки появления на улицах машин-беспилотников

            13 марта 2019, 09:59

            Текст: Наталья Ануфриева

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            Первые автомобили-беспилотники появятся на улицах Москвы и Татарстана в конце апреля или в мае в рамках правительственного эксперимента по тестированию высокоавтоматизированных машин, сообщил замглавы Минпромторга Александр Морозов.

            Морозов сообщил, отвечая на вопрос о сроках появления на улицах беспилотных автомобилей, что это, вероятно, будет конец апреля – май, передает РИА «Новости».

            Чиновник добавил, что так будет безопаснее, с учетом состояния зимних дорог и необходимости получения опыта.

            «Компании, которые заявились – «Яндекс», МАДИ, КБ «Аврора» «Камаз», «Иннополис», Таганрогский университет. Мы также получили отзывы от производителей – Scania, Volvo, MAN, которые не планируют в этом году ехать, но возможно поедут в следующем. В целом опрошено около 30 компаний», – сообщил соруководитель рабочей группы Национальной технологической инициативы «Автонет» и президент партнерства «Глонасс» Александр Гурко.

            Он добавил, что в 2019 году на дороги выйдут около 150 автомобилей, так как «все смотрят за пионерами, не все хотят набивать шишки первыми».

            При этом «львиная доля» беспилотников будет от «Яндекса».

            По словам Гурко, компании выбирают сами, какие базовые платформы использовать – это и Nissan, и «ГАЗ», и «Камаз», а также Ford Focus и Kia Optima.

            Ранее стало известно, что беспилотные автомобили решили пометить особым знаком.


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