Минпромторг назвал сроки появления на улицах машин-беспилотников

Первые автомобили-беспилотники появятся на улицах Москвы и Татарстана в конце апреля или в мае в рамках правительственного эксперимента по тестированию высокоавтоматизированных машин, сообщил замглавы Минпромторга Александр Морозов.

Морозов сообщил, отвечая на вопрос о сроках появления на улицах беспилотных автомобилей, что это, вероятно, будет конец апреля – май, передает РИА «Новости».

Чиновник добавил, что так будет безопаснее, с учетом состояния зимних дорог и необходимости получения опыта.

«Компании, которые заявились – «Яндекс», МАДИ, КБ «Аврора» «Камаз», «Иннополис», Таганрогский университет. Мы также получили отзывы от производителей – Scania, Volvo, MAN, которые не планируют в этом году ехать, но возможно поедут в следующем. В целом опрошено около 30 компаний», – сообщил соруководитель рабочей группы Национальной технологической инициативы «Автонет» и президент партнерства «Глонасс» Александр Гурко.

Он добавил, что в 2019 году на дороги выйдут около 150 автомобилей, так как «все смотрят за пионерами, не все хотят набивать шишки первыми».

При этом «львиная доля» беспилотников будет от «Яндекса».

По словам Гурко, компании выбирают сами, какие базовые платформы использовать – это и Nissan, и «ГАЗ», и «Камаз», а также Ford Focus и Kia Optima.

Ранее стало известно, что беспилотные автомобили решили пометить особым знаком.