Шойгу сказал, сколько кораблей построят для ВМФ в 2019 году

Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что для ВМФ в этом году построят четыре подводные лодки и семь надводных боевых кораблей.

«В 2019 году кораблестроительная программа предприятий, входящих в структуру Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), предусматривает строительство семи боевых кораблей. В том числе – трех атомных и одной дизель-электрической подводных лодок, а также завершение ремонта семи кораблей и судов», – цитирует Шойгу РИА «Новости».

Совещание, на котором министр обороны анонсировал строительство судов, проходило без участия СМИ, закрытая часть началась с доклада президента ОСК Алексея Рахманова.

Само совещание проходило по теме «О ходе завершения испытаний и сдаче в 2019 году ракетной подводной лодки стратегического назначения проекта 995А «Князь Владимир» и атомного подводного крейсера проекта 885М «Казань», выполнения работ по ремонту с модернизацией тяжелого атомного ракетного крейсера проекта 11442».