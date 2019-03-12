Волонтеры Победы помогут россиянам восстановить семейное древо

Общественное движение «Волонтеры Победы», Российский государственный гуманитарный университет и Общественная палата запустили волонтерские консультации по восстановлению семейного древа в рамках проекта «Моя история».

Специалисты архивного дела и добровольцы 11 марта организовали общественные приемные, провели лекции и мастер-классы о том, как найти документы о своем родственнике в архиве и составить генеалогическое древо, а также продемонстрировали уникальные документы из архивных фондов.

Так, в Центральном архиве Москвы прошло открытое заседание общественного совета при Главном архивном управлении столицы на тему «Архивное волонтерство», говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

«Проект «Моя история» реализуется в 73 регионах. Работа с архивами – это важная часть в сохранении семейной истории. Многие люди не представляют, что архив является открытой организацией, не понимают, куда им идти за информацией о своем родственнике. Ответы на эти вопросы помогут дать волонтеры. Кроме консультаций, добровольцы помогут архивам в оцифровке документов и составлению электронных баз», – заявила руководитель Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова.

Мероприятия, приуроченные ко Дню архивов России, прошли и в других субъектах страны. Так, в Ярославской области добровольцы начали оцифровку документов в архивный фонд региона, в Пензенской области открыли экспозицию, посвященную знаменитым семьям региона и фотовыставку «Это моя семья» со снимками советского времени. В Центре документации новейшей истории Волгоградской области работала образовательная площадка по восстановлению истории семьи, в Кабардино-Балкарии для исследователей-волонтеров была организована экскурсия в фондохранилище архива и выставка старинных документов.

«Для понимания истории недостаточно просто узнать имя, отчество своего деда, прадеда, а важно увидеть его именно в отношении к истории, что он сделал, как повлиял на ход истории, появляется элемент гордости... Изучение истории в контексте страны сплачивает общество, является связующей нитью между родами», – заявила декан факультета архивного дела Российского государственного гуманитарного университета Елена Малышева.

Обратиться за помощью в поиске архивных документов о своей семье граждане смогут в единый день волонтерского приема на консультационных точках проекта «Моя история», которые будут работать раз в месяц. Волонтеров-консультантов также можно найти в архивах субъектов России или региональных Общественных палатах. Кроме этого, принять участие в проекте можно, написав на почту myhistory.archiv@yandex.ru или заполнив специальную форму в официальном сообществе Волонтеров Победы в социальной сети Вконтакте.