Песков назвал эксплуатацию Boeing в России прерогативой Минтранса

Дальнейшая эксплуатация самолетов Boeing в России в связи с авиакатастрофой в Эфиопии является прерогативой министерства транспорта, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Что касается вопросов технологических, связанных с продолжением или непродолжением эксплуатации такого типа воздушных судов, то это, конечно, прерогатива минтранса, ни в коем случае не администрации президента», – заявил Песков, передает РИА «Новости».

Так он ответил на вопрос о дальнейшей эксплуатации самолетов Boeing после крушения в Эфиопии.

Напомним, утром в воскресенье самолет Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, включая восьмерых членов экипажа, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. Среди погибших – представители 35 стран, включая троих россиян.

Самолет принадлежал к последнему поколению Boeing 737 Max, которое выпускается в четырех версиях и является самым раскупаемым в истории американской корпорации. Упавший под Аддис-Абебой эфиопский «Боинг» оказался «родным братом» лайнера, погибшего в ноябре у берегов Индонезии.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, в крушении Boeing 737 заподозрили искусственный интеллект.