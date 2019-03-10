На футболиста британской «Астон Виллы» во время матча напал фанат

Болельщик напал на футболиста «Астон Виллы» Джека Грилиша во время матча второго по силе дивизиона чемпионата Англии по футболу против «Бирмингем Сити», сообщил телеканал Sky News.

Болельщик подбежал к футболисту сзади и ударил его по голове. Фаната задержали охранники и передали полиции. Сейчас его доставляют в отделение полиции, передает ТАСС.

Футболист смог продолжить матч.

Матч проходит в эти минуты, счет в матче пока не открыт.