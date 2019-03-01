США не информировали Россию об итогах саммита в Ханое

Кремль пока не получал официальной информации от американской стороны об итогах встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына в Ханое, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Нет, пока нет, прошло совсем мало времени», – приводит его слова ТАСС.

На уточняющий вопрос, ожидает ли Москва, что Вашингтон будет информировать российскую сторону по этой теме, представитель Кремля заметил: «Я не знаю. Если они посчитают необходимым».

Напомним, Дональд Трамп и Ким Чен Ын в четверг раньше запланированного покинули место проведения саммита. Встреча лидеров завершилась без договоренностей. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс попыталась оправдать провал переговоров в Ханое нежеланием Трампа заключать плохую сделку.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как Ким Чен Ын устроил «горькое поражение для Трампа».