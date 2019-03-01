После самосуда в приморской школе возбуждено дело о халатности

СК возбудил уголовное дело о халатности после инцидента в приморской школе, где родители учащихся устроили над учеником пятого класса самосуд, сообщил представитель СУ СК по Приморскому краю.

«Возбуждено дело о халатности органов профилактики школы», – пояснил представитель ведомства, передает РИА «Новости».

По его данным, в рамках расследования этого дела на данный момент никто не задержан.

На ваш взгляд Кто виноват в росте агрессии среди школьников? Семья

Школа

Общество

Интернет

Нет никакого роста



Ранее СК в Приморье возбудил уголовное дело после причинения побоев пятикласснику в городе Большой Камень. Этот школьник, по словам учеников школы и их родителей, мучал остальных учащихся. В полицию также поданы встречные заявления об избиении детей пятиклассником.

Избиение ребенка в школе приморского города Большой Камень стало одной из наиболее читаемых и обсуждаемых новостей по той причине, что подобное могло случиться практически в любой российской школе. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как разрешать конфликты в школах.