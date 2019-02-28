Настя Рыбка резко отреагировала на вопрос о брошенном ребенке

На пресс-конференции журналисты поинтересовались отношениями Насти Рыбки со своим 12-летним сыном, чем заставили ее понервничать.

Сыну Анастасии Вашукевич сейчас 12 лет. Мальчик живет в Белоруссии вместе с отцом и его новой семьей.

Отвечая на вопрос, девушка заявила, что дети никакого отношения к ее личности и ее образу жизни не имеют, сообщает Life.ru.

Журналисты отметили, что Анастасии Вашукевич почему-то упомянула не одного ребенка, а употребила слово «дети». Ранее она признавалась, что помимо сына у нее есть и две дочери. Однако позже выяснилось, что у Вашукевич все-таки один сын, а дочерей она выдумала.

Ранее сообщалось, чем планирует заняться Рыбка по возвращению в Россию.