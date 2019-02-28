Майор ЧФ России и его сожительница осуждены за шпионаж в пользу Украины

Северо-Кавказский окружной военный суд осудил майора Черноморского флота России к 10 годам колонии за шпионаж в пользу Украины, его сожительница осуждена на девять лет, сообщает ФСБ.

«Решением суда Долгополов Д.А. приговорен к лишению свободы сроком на 10 лет колонии строгого режима, Сухоносова А.С. – девять лет колонии общего режима», – передает сообщение ФСБ РИА «Новости».

Оба признали вину и раскаялись в ходе процесса.

ФСБ уточняет, что Сухоносову завербовал сотрудник главного управления разведки минобороны Украины полковник Игорь Клименок. Затем Сухоносова привлекла к сотрудничеству с Украиной и майора Долгополова, вместе с которым она собирала и передавала в спецслужбу Украины сведения о деятельности частей и соединений Черноморского флота, составляющие гостайну.

Об их задержании стало известно в сентябре 2017 года, детали не уточнялись. Приговор может быть обжалован.

11 декабря 2018 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове вынес приговор экс-военнослужащему штаба Черноморского флота Леониду Пархоменко за шпионаж в пользу Украины.