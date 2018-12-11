Шпионившему в пользу Украины экс-сотруднику штаба ЧФ вынесли приговор

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове вынес приговор экс-военнослужащему штаба Черноморского флота Леониду Пархоменко за шпионаж в пользу Украины.

«Северо-Кавказский окружной военный суд признал Пархоменко виновным в выдаче гостайны РФ, госизмене. Постановил назначить лишение свободы сроком на 14 лет с отбыванием в колонии строгого режима», – сказал судья, передает ТАСС.

Осужденный своей вины не признал, сообщает «Интерфакс». По версии следствия, Пархоменко с 2003 по 2005 годы имел доступ к сведениям, составляющим гостайну и за деньги выдавал их службам иностранного государства.

Пархоменко был задержан 24 ноября 2016 года в Севастополе сотрудниками ФСБ.