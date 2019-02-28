Путин потребовал разобраться, почему не исполнены его указания в сфере туризма

Президент Владимир Путин поручил правительству разобраться в причинах неисполнения ранее данных им поручений относительно развития туризма в стране.

Перечень поручений президента по итогам совещания, которое состоялось 30 января, опубликован на официальном сайте Кремля.

«Проанализировать причины неисполнения в установленные сроки ранее данных поручений президента Российской Федерации, касающихся вопросов развития туризма, и представить предложения по их реализации», – говорится в сообщении.

Ответственным за выполнение поручений до 31 марта назначен председатель правительства Дмитрий Медведев.

Также Путин поручил правительству до 31 марта предусмотреть включение в новую стратегию развития туризма в стране на период до 2035 года мероприятий по развитию речных и морских круизных маршрутов.