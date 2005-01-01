Путин вручил Звезду Героя участнику операции по захвату американского «Стингера»

Президент России Владимир Путин на торжественном приеме в честь Дня Сил спецопераций вручил Звезду Героя России Владимиру Ковтуну, который был участником специальной операции в Афганистане по захвату переносного зенитного ракетного комплекса «Стингер».

«Спецназовцы с честью сражались и побеждали во многих горячих точках. Образцом высочайшего профессионализма, смелости и дерзости, достойных учебников, стала и операция группы в Афганистане, которая сумела захватить новейший по тем временам переносной зенитный ракетный комплекс и тем самым сохранить многие жизни наших летчиков, солдат, офицеров», – передает РИА «Новости» слова Путина.

Он отметил, что среди участников той легендарной группы был Владимир Павлович Ковтун, которому он вручает Звезду Героя России.

Операция была проведена в 1987 году. Благодаря получению «Стингера» страна смогла усовершенствовать свои зенитные средства и внести коррективы в авионику и систему защиты боевой авиации.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала об этой операции и Владимире Ковтуне, которому присвоили звание Героя России.