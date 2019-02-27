Путин пообещал продолжать наращивание военной мощи России

Президент России Владимир Путин, выступая на торжественном вечере в честь Дня Сил специальных операций, сказал, что власти продолжат укрепление армии и флота в целях обеспечения безопасности и суверенитета страны.

«Мы будем последовательно продолжать работу по укреплению и развитию армии и флота. Уже говорил, что наши шаги в этой сфере носят исключительно оборонительный характер и направлены на безусловное обеспечение безопасности России, защиту ее суверенитета и национальных интересов», – передает РИА «Новости» слова Путина.

Президент выразил уверенность, что военные спецподразделений готовы осваивать любую технику и выполнить любую тактическую задачу, связанную с обеспечением безопасности России

«Уверен, что вы будете постоянно поднимать планку — совершенствовать мастерство, оттачивать тактику специальных операций на земле, в воздухе и на море, успешно осваивать новейшую уникальную технику, которую выпускает сегодня наша промышленность, разрабатывают российские конструкторские бюро», – подчеркнул глава государства.

27 февраля Путин поздравил военнослужащих Сил специальных операций России с 10-летним юбилеем.