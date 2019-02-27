Трамп выразил надежду на помощь России в денуклеаризации КНДР

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что процессу денуклеаризации КНДР помогут Россия, Китай, Южная Корея и Япония.

«Ким Чен Ын и я очень постараемся добиться прогресса в денуклеаризации, после чего превратить Северную Корею в экономический центр. Я верю, что Китай, Россия, Япония и Южная Корея будут очень полезны в этом деле!», – написал Трамп в своем Twitter.

Ранее стало известно, что представители Вашингтона консультировались с Москвой в ходе подготовки второго саммита США и КНДР.

Встреча Трампа и Ким Чен Ына проходит во Вьетнаме. В другом твите президент США заявил, что эта страна «процветает так, как немногие места на Земле».

«Северная Корея станет такой же – и очень быстро, если согласится на денуклеаризацию. Потенциал огромен, отличная возможность, как никогда ранее в истории, для моего друга Ким Чен Ына», – написал Трамп.