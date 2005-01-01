Визит Пореченкова в Минск пришлось прервать из-за жалоб белорусских националистов

Актер Михаил Пореченков был приглашен белорусскими спортивными чиновниками в Минск на открытие Международной матчевой встречи юниорских сборных по легкой атлетике, но после скандала они отозвали приглашение.

Пореченков прибыл в Минск по приглашению Белорусской федерации легкой атлетики, передает «Ридус» со ссылкой на республиканские СМИ.

Соответствующий пост был размещен на странице федерации в Facebook. В комментариях к нему появилось множество негативных отзывов и высказываний в адрес актера, которые были связаны с его поездкой на позиции ополчения ДНР, после чего пост со страницы был удален.

«Это недоразумение, так как, естественно, Пореченкова никто не приглашал, это понятно. Также мы уже все написали по этому поводу в социальных сетях. Это конкретный фейк, просто глупо», – заявил председатель легкоатлетической федерации Вадим Девятовский.

Сопредседатель объединения граждан России и Белоруссия гражданская инициатива «Союз» Сергей Лущ прокомментировал эту ситуацию.

«Что произошло по сути: в Минск по приглашению приехал известный российский актер. Который был в Донбассе, не скрывал этого. Есть фото и видео. Законов Республики Белоруссия он не нарушил. Но как в поговорке говорится: «Ты виноват лишь в том, что хочется мне кушать», главное, что из России», – пояснил Лущ.

Он добавил, что истеричнее всего отреагировали националистические СМИ, которые были поражены тем, что в Минск приехал российский актер который ездил в Донбасс.

«Это при том, что многие из нацориентированных журналистов были на Майдане. Некоторые готовили материалы с передовых позиций нацистов из «Азова», делали специальные репортажи из тренировочных лагерей «Правого сектора*» (запрещенная в России организация)», – подчеркнул Лущ.