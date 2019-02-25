Путин поручил изменить схему налогообложения при продаже квартиры

Президент Владимир Путин по итогам форума «Деловой России» поручил сократить с пяти до трех лет срок владения единственным жильем, по истечении которого можно не платить НДФЛ при его продаже.

«Обеспечить внесение изменений в законодательство РФ, предусматривающих сокращение с пяти до трех лет минимального предельного срока владения объектом недвижимого имущества, по истечении которого доход, полученный физическим лицом от продажи такого объекта, освобождается от налогообложения», – сообщается в тексте поручений, опубликованном на сайте Кремля.

Сокращение минимального срока владения возможно, если объект недвижимости является единственным жильем в собственности налогоплательщика.

Ответственный за исполнение поручения премьер Дмитрий Медведев, срок исполнения – 31 мая.

Согласно действующему закону, НДФЛ с доходов от продажи недвижимости не уплачивается, если она находилась в собственности владельца более пяти лет. Трехлетний срок действовал, если квартира получена в дар от члена семьи, по наследству или в порядке приватизации.

Путин дал также ряд других поручений по итогам прошедшего в начале февраля форума «Деловой России».