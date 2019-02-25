Путин дал ряд поручений по итогам форума «Деловая Россия»

Президент Владимир Путин представил ряд поручений по итогам прошедшего 6 февраля форума «Деловая Россия».

Поручения опубликованы на сайте Кремля.

Так, правительство должно будет разработать комплекс мер по стимулированию приобретения российского телекоммуникационного оборудования, а также обеспечить поддержку отечественных разработчиков систем связи нового поколения. Также глава государства поручил «обеспечить при реализации национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» поддержку разработчиков конкурентоспособных отечественных решений для систем связи нового поколения». Доклад по этим вопросам президент ждет до 31 марта и далее – раз в полгода.

Также Путин поручил правительству и Центробанку вместе с организацией «Деловая Россия» представить предложения о мерах дополнительной поддержки предприятий станкостроения. В поручении уточняется, что речь идет в том числе о мерах, «направленных на пополнение оборотных средств предприятий станкостроения, при условии повышения финансово-экономической устойчивости этих предприятий». Президент предписал выполнить эту работу до 30 апреля.

Кроме того, Путин поручил правительству до 28 февраля 2019 года внести в законодательство изменения, предполагающие продление амнистии капиталов до 1 марта 2020 года. К этому же сроку правительство должно подготовить законопроект об освобождении физических лиц – нерезидентов РФ от уплаты НДФЛ в отношении полученных в 2019 году доходов в виде прибыли иностранных компаний, контролируемых этими лицами, при условии признания таких лиц в текущем году налоговыми резидентами РФ.

Правительству также предстоит подготовить поправки в законодательство о сокращении с пяти до трех лет минимального предельного срока владения объектом недвижимого имущества, по истечении которого доход, полученный физическим лицом от продажи такого объекта, освобождается от налогообложения. Эту норму предлагается ввести для случаев, если объект недвижимого имущества в соответствии с жилищным законодательством является единственным жилым помещением, находящимся в собственности налогоплательщика.

Еще одно поручение – подготовить законопроект о включении в часть вторую Налогового кодекса перечня документов, необходимых для подтверждения права на освобождение от НДС безвозмездных операций по передаче товаров, имущественных прав, выполнению работ, оказанию услуг в рамках благотворительной деятельности. Кабмин также должен будет обеспечить установление с 1 января 2020 года на постоянной основе нулевой налоговой ставки по налогу на прибыль организаций для организаций, осуществляющих образовательную и/или медицинскую деятельность.

Также Путин поручил МИД совместно с МВД и ФСБ до 31 марта разработать предложения по упрощению визового режима для иностранцев, въезжающих в Россию в качестве туристов. Ответственными назначены главы указанных ведомств Сергей Лавров, Владимир Колокольцев, Александр Бортников и Зарина Догузова. Предложения должны быть разработаны в срок до 31 марта 2019 года.

Одновременно Путин поручил правительству проработать вопрос о возможности изменения механизма принятия в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) решений по защите от демпинга.