Ученые выяснили, что отложения поваренной соли в организме приводят к развитию аллергических иммунных реакций.

К такому результату пришли специалисты Технического университета Мюнхена. Исследовав срезы кожи людей с атопическим дерматитом, они обнаружили 30-кратное превышение на них уровня натрия, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на MedicalXpress.

Хлорид натрия заставляет Т-клетки производить повышенное количество белков IL-4 и IL-13. Они играют важную роль для иммунитета, но при переизбытке способны спровоцировать стремительное развитие воспалительных заболеваний кожи. После прекращения воздействия хлорида натрия аллергия заметно снижается.

В ноябре 2018 года Минздрав предупреждал об опасности злоупотребления колбасой, но не счел нужным вводить на нее акцизы.