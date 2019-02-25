Лавров сказал про отсутствие джентльменов в Совбезе ООН

Министр иностранных дел Сергей Лавров пошутил, что среди партнеров России из числа постоянных членов Совета Безопасности ООН не осталось джентльменов, на которых можно было бы положиться в соблюдении неформальных договоренностей.

«Наши вьетнамские друзья хотят стать непостоянными членами Совета Безопасности ООН. У нас есть джентльменская договоренность пяти постоянных членов Совета. Хотя там, правда, джентльменов уже не осталось, но договоренность есть: не рассказывать о том, кого будем поддерживать на место непостоянных членов Совета Безопасности», – сказал Лавров, передает РИА «Новости».

«Но договоренность есть, а Вьетнам – хороший кандидат», – добавил глава МИД на конференции «Международное сотрудничество в неспокойном мире», организованной международным дискуссионным клубом «Валдай» в партнерстве с Дипломатической академией Вьетнама.

Российско-вьетнамская конференция «Валдай» в Хошимине проходит 25–26 февраля. Она собрала порядка 40 экспертов, политологов и дипломатов.

В соответствии со статьей 23 Устава ООН постоянными членами Совета Безопасности ООН являются Россия, Китай, США, Великобритания и Франция.